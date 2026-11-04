Sute de abateri, depistate în luna octombrie de Fisc în comerț și în transportul rutier de pasageri

SFS precizează că cele mai multe încălcări raportate în comparație cu numărul controalelor au fost în comerțul cu produse din tutun – aproximativ 90% dintre verificări s-au soldat cu depistarea unor nereguli. 80 de controale au vizat alte domenii de activitate, cum ar fi comerțul și serviciile online, comercializarea metalelor și a pietrelor prețioase, unde au fost depistate nereguli în 28, respectiv în patru cazuri.

Cele mai mari sancțiuni fiscale au fost aplicate în domeniul comerțului cu mărfuri, produse și materiale – 911 mii de lei. Totodată, sancțiunile contravenționale aplicate în acest domeniu au ajuns la 170,6 mii de lei. În cazul comerțului cu produse din tutun, sancțiunile fiscale s-au ridicat la 696 de mii de lei, iar cele contravenționale – 118,3 mii de lei.

În luna noiembrie, inspectorii fiscali vor continua verificările, prioritar în sectorul de comerț cu articole vestimentare și încălțăminte, activități de autoservice, transportul rutier de pasageri, inclusiv în regim de taxi. Potrivit instituției, controalele vor urmări respectarea obligației de eliberare a bonurilor fiscale pentru plățile în numerar, declararea corectă și integrală a veniturilor, precum și deținerea documentelor care confirmă proveniența legală a mărfurilor.