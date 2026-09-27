Tariful pentru transportul public din Orhei se dublează și ajunge la 6 lei

„Tariful achitat până în prezent de pasageri nu acoperea cheltuielile reale ale întreprinderii. Costurile pentru combustibil, piesele de schimb, reparațiile, reviziile tehnice și întreținerea autobuzelor au crescut, iar parcul auto învechit necesită intervenții tehnice tot mai frecvente și mai costisitoare”, precizează autoritățile de la Orhei.

Potrivit datelor prezentate, în primele șapte luni ale anului, „Orhei Transport” a înregistrat pierderi de peste 3,4 milioane de lei, iar costul calculat al unei călătorii a ajuns la 5,94 lei. Municipalitatea estimează că noul tarif va reduce presiunea asupra bugetului local.

Totodată, în cadrul consultărilor publice, aproape 67% dintre participanți s-au pronunțat pentru direcționarea mijloacelor financiare către procurarea unor autobuze noi. Autoritățile locale anunță că vor analiza și mecanisme de sprijin pentru categoriile social-vulnerabile.