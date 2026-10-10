Tații trebuie să depună e-cererea pentru a primi indemnizația paternală. CNAS explică procedura de solicitare a plății

Solicitat de agenție, șeful Direcției informare și comunicare al CNAS, Petru Socolan, a menționat că, dacă persoana deține mai multe locuri de muncă, cererea trebuie depusă la toți angajatorii, pentru aceeași perioadă, informează MOLDPRES.

„Tăticii au dreptul la 15 zile calendaristice de concediu paternal, care pot fi solicitate integral sau pe fracțiuni de cel puțin 5 zile calendaristice. Plata indemnizației paternale se efectuează pentru fiecare fracţiune de concediu paternal de care beneficiază tatăl copilului. Beneficiarul urmează să solicite stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterii copilului, iar în cazul adopției copilului - în termen de 12 luni din data încuviinţării adopţiei. Pentru tatăl liber-profesionist, ce practică activitate în sectorul justiţiei, indemnizația paternală se acordă fără condiţia aflării în concediu paternal”, a afirmat Petru Socolan.

Acesta atenționează că dacă e-cererea nu este depusă la CNAS, indemnizația paternală nu va fi achitată. De asemenea, după expirarea termenului de 12 luni de la nașterea copilului, indemnizația nu mai poate fi solicitată.

„Pentru a depune e-cererea, persoana va accesa adresa www.cnas.gov.md, va selecta rubrica Servicii electronice, e-Cerere indemnizații, Indemnizație paternală și va completa cererea online”, a adăugat Petru Socolan.

Dreptul la indemnizaţia paternală este acordat tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ. De aceasta pot beneficia și liber-profesioniștii ce practică o activitate în sectorul justiţiei.

Indemnizația paternală este oferită pentru îngrijirea copilului nou-născut sau adoptat. Pentru a primi prestația socială, tatăl copilului nou-născut sau adoptat trebuie să confirme un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani sau de cel puţin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului, iar în cazul adopției – datei încuviinţării adopţiei.

Începînd cu 1 iulie 2025 au fost operate unele modificări în cadrul normativ prin care este reglementat, că în cazul copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină, tatăl copiilor beneficiază de dreptul la indemnizație paternală pentru fiecare copil.

Cuantumul plății constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unităţile în ultimele trei luni premergătoare lunii naşterii copilului, iar în cazul adopţiei – în ultimele trei luni calendaristice premergătoare lunii încuviinţării adopţiei copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizaţiei, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale.

În Republica Moldova, indemnizația paternală se acordă începând cu anul 2016. Acordarea indemnizației urmărește participarea echitabilă a părinților în procesul de creștere și îngrijire a copilului. Circa 4 400 de bărbați au primit anul trecut indemnizații paternale.