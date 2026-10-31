Taxă de doi euro pentru toate coletele care intră pe piața UE, din 1 noiembrie

Potrivit Euronews,, noua taxă vine în completarea celei de trei euro, introdusă în luna iulie pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro, transmite IPN.

Decizia a fost luată pe fondul creșterii puternice a importurilor de produse ieftine din China, comercializate prin platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Autoritățile europene susțin că aceste livrări generează costuri suplimentare pentru serviciile vamale și creează concurență neloială pentru comercianții din Uniunea Europeană.

Noua taxă de doi euro va fi achitată de platformele online, vânzători sau transportatori și colectată de cele 27 de state membre UE. Din sumele încasate, 75% vor ajunge la bugetul Uniunii Europene, iar restul de 25% vor reveni statelor membre. Taxa de trei euro, introdusă în luna iulie, va rămâne în vigoare până în 2028, când urmează să devină operațional un nou sistem informatic vamal.

Potrivit Comisiei Europene, măsurile introduse în iulie au contribuit la reducerea cu 60% a numărului de colete mici care au intrat în UE, în perioada iulie-septembrie. Cu toate acestea, aproximativ cinci milioane de colete ajung zilnic pe piața europeană. În 2024, 91% dintre aceste expedieri proveneau din China.