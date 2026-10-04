Taxa pentru folosirea drumurilor se achită anual, chiar dacă inspecția tehnică e valabilă doi ani

Notificările au fost expediate proprietarilor identificați la 1 iulie 2026. Este vorba despre autovehicule care au trecut inspecția tehnică între 1 iunie și 31 decembrie 2025 și pentru care aceasta este valabilă doi ani. SFS a luat în calcul plățile înregistrate până pe 11 septembrie.

Documentul are caracter informativ și indică numărul de identificare al mașinii, anul fabricației și suma taxei pentru 2026. Plata poate fi făcută prin serviciul electronic MPay, accesibil prin codul QR inclus în notificare.

SFS recomandă verificarea sumei datorate prin serviciul „Calculatorul auto online” înainte de efectuarea plății. Notificarea poate fi ignorată dacă taxa pentru 2026 a fost deja achitată.

În cazul în care autovehiculul a fost vândut fără ca taxa pentru 2026 să fi fost achitată, obligația de plată îi revine noului proprietar sau posesor.