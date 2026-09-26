„Te salut, Republica Moldova!” Noul ambasador desemnat al SUA, Joseph Mark Burkhalter, a ajuns la Chișinău

„Te salut, Republica Moldova! Sunt Joseph Mark Burkhalter, ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova. Eu și soția mea, Gina, am sosit ieri la Chișinău. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru consolidarea și dezvoltarea unor relații și mai puternice și mai prospere între Statele Unite și Republica Moldova”, a transmis Burkhalter.

La scurt timp după sosire, diplomatul și soția sa au făcut o primă plimbare prin centrul Chișinăului. Cei doi au vizitat Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și monumentul domnitorului și au văzut clădirile Parlamentului, Guvernului și Președinției.

Burkhalter a declarat că intenționează să descopere Republica Moldova și să cunoască oamenii, tradițiile și gastronomia locală, solicitând inclusiv recomandări privind locurile pe care să le viziteze.

Joseph Mark Burkhalter își începe astfel misiunea diplomatică la Chișinău în calitate de ambasador desemnat al Statelor Unite. Pentru a-și prelua oficial atribuțiile de ambasador, acesta urmează procedura de acreditare.