Potrivit Inspectoratului General al Poliției, exercițiul se va desfășura în prima parte a zilei, în cadrul unui curs de instruire organizat cu sprijinul experților internaționali.

Activitatea are drept scop consolidarea și perfecționarea capacităților de intervenție ale forțelor de ordine.

Poliția îndeamnă locuitorii capitalei să nu intre în panică dacă vor observa luptători ai forțelor speciale și vehicule blindate în sectorul Botanica.

„Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul în cazul în care vor observa tehnică specială și să nu interpreteze situația drept o intervenție reală. Este vorba despre un exercițiu planificat, desfășurat în scop de instruire”, precizează Poliția.