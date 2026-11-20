Potrivit instituției, transportarea tehnicii militare face parte din activitățile planificate de instruire și pregătire profesională a militarilor, care se desfășoară anual.

Deplasările vor fi efectuate preponderent noaptea, pentru a evita perturbarea traficului rutier pe drumurile naționale.

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă populația să se informeze din surse oficiale și să nu distribuie informații false sau alarmiste despre deplasările tehnicii militare.

Totodată, instituția avertizează asupra mesajelor însoțite de fotografii cu echipamente militare, care ar putea fi răspândite intenționat pentru a provoca panică și a discredita instituțiile statului.