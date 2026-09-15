Prețuri record la carburanți. Motorina a depășit pragul de 35 de lei per litru

ANRE explică majorarea prin situația tot mai tensionată din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere.

Potrivit instituției, în ultimele zile, cotația Platts pentru o tonă de motorină a depășit 1.570 de dolari, iar cea pentru o tonă de benzină a trecut de 1.360 de dolari. Motorina continuă astfel să fie mai scumpă decât benzina pe piețele internaționale, situație pe care ANRE o califică drept „atipică” și generată în totalitate de factori externi.

Printre cauzele invocate se numără tensiunile care afectează principalele rute de transport maritim din regiune. Controlul unor zone strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb de către rebelii Houthi reprezintă, potrivit ANRE, un risc suplimentar pentru traficul prin Marea Roșie. În același timp, circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz rămâne redusă.

Presiunea asupra pieței petroliere a fost amplificată și de atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită. ANRE menționează că o lovitură cu drone a dus la sistarea temporară a funcționării conductei East-West, care permite transportarea petrolului către Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

În ceea ce privește aprovizionarea Republicii Moldova, ANRE susține că stocurile existente de produse petroliere sunt suficiente pentru consumul curent. Instituția precizează însă că piața rămâne expusă evoluțiilor regionale și internaționale care pot afecta lanțurile de livrare, iar situația este monitorizată de autorități.