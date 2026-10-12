Tentativă de contrabandă cu valută de circa 13 milioane lei // Două persoane, condamnate la închisoare

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cele două femei sunt cetățene ale Ucrainei și au vârste de 49 și 24 de ani. Ele au fost depistate la punctul de trecere a frontierei spre România, Sculeni.

Cazul s-a întâmplat în martie 2022. Femeile se aflau în mijloace de transport diferite: prima din inculpate era la volanul unui Land Rover, iar cea de-a doua inculpată era pasageră într-un microbuz de rută.

„La o verificare amănunțită, în geanta primei condamnate a fost găsită suma de aproape $400 000; în valiza pasagerei din microbuz (într-o cutie de absorbante), a fost găsită a doua sumă de aproape €270 000. Potrivit datelor din dosarul penal instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), femeile ar fi comis tentativa de contrabandă în cadrul unei scheme infracționale, cu prima condamnată care conducea automobilul de lux în rol de organizator”, se menționează într-un comunicat al PCCOCS.

Ca urmare, femeia organizatoare a acestei scheme a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar cea de-a doua - care era pasageră în microbuz - a fost condamnată la 4,6 ani de închisoare.

Potrivit probelor oferite de procurorii PCCOCS, ambele sume de bani confiscați, convertiți la cursul de schimb valutar din acea perioadă, s-ar ridica la 13 milioane de lei.

În același timp, este de menționat că, cele două femei beneficiază de prezumția nevinovăției până la rămânerea definitivă a pedepsei, potrivit legii.