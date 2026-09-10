O femeie din Ialoveni, ținută ore întregi la telefon de escroci și amenințată să le dea circa jumătate de milion de lei. Un bărbat, reținut în flagrant

Potrivit Poliției, pe 8 septembrie, bănuitul ar fi telefonat o femeie de 54 de ani, sub pretextul livrării unui colet, și i-ar fi solicitat date personale. Ulterior, femeia ar fi fost contactată de un alt bărbat, care s-ar fi prezentat drept polițist și i-ar fi spus că datele sale au ajuns la escroci.

Ca urmare, individul ar fi convins-o să pregătească 300 de mii de lei și 8 500 de euro (peste 170 de mii de lei), bani pe care femeia îi deținea acasă, pentru o verificare de către persoane „autorizate”.

Femeia a fost ținută câteva ore în convorbire telefonică, însă acesta a reușit să sesizeze poliția despre tentativa de escrocherie. Ulterior, în momentul întâlnirii pentru transmiterea banilor, bărbatul a fost prins în flagrant de oamenii legii.

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să nu divulge informații și date personale la telefon. În cazul în care sunt contactați de persoane suspecte, oamenii sunt îndemnați să întrerupă apelul și să sesizeze imediat Poliția la 112.