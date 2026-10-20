Tentativă de migrație ilegală în UE, dejucată de polițilștii de frontieră. Cinci cetățeni din Bangladesh, reținuți

În momentul reținerii, unul dintre aceștia a încercat să fugă, însă a fost prins în scurt timp.

Potrivit Poliției de Frontieră, cei cinci au intrat legal în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, declarând că vin la muncă, însă în realitate, aceștia intenționau să ajungă într-un stat al Uniunii Europene.

Din informațiile acumulate, s-a stabilit că fiecare ar fi achitat câte 10 mii de euro membrilor unei grupări infracționale specializate în organizarea migrației ilegale pentru a ajunge în R. Moldova. Totodată, aceștia urmau să achite suplimentar câte patru mii de euro la sosirea la destinația finală.

Cei cinci infractori au fost luați în custodie publică până la deportarea de pe teritoriul Republicii Moldova.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de migrație ilegală.