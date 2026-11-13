Tentativă de omor la Criuleni! Unui bărbat i-a fost deteriorată intenționat frâna de la mașină. Poliția investighează cazul

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, bărbatul ar fi parcat automobilul în preajma gospodăriei tatălui său din satul Onițcani. Ulterior, în timpul deplasării a constatat că sistemul de frânare nu funcționează.

„În cadrul verificărilor, oamenii legii au obținut imagini video în care este surprins un bărbat care se apropie de automobilul parcat, având asupra sa un obiect ascuțit, și efectuează anumite acțiuni în apropierea acestuia, după care pleacă de la fața locului”, se menționează într-un comunicat al reprezentanților oamenilor legii.

Din imagini, făptașul a fost recunoscut de către bărbatul care a sesizat poliția. Potrivit denunțătorului, cel surprins de camerele video ar fi un locuitor al satului.

„În urma verificărilor s-a stabilit că acesta se află la evidența instituțiilor de profil”, se mai menționează în comunicatul forțelor de ordine.

Pe acest caz, a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor, fiind întreprinse acțiuni de urmărire penală.