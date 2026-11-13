Contact
Deschide.md

Tentativă de omor la Criuleni! Unui bărbat i-a fost deteriorată intenționat frâna de la mașină. Poliția investighează cazul

Cristina Vlah
Tentativă de omor la Criuleni! Unui bărbat i-a fost deteriorată intenționat frâna de la mașină. Poliția investighează cazul

Poliția din Criuleni investighează un caz de tentativă de omor. Și asta după ce un bărbat a anunțat că viața sa a fost pusă în pericol ca urmare a defecțiunilor intenționate asupra sistemului de frânare de la mașină.

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, bărbatul ar fi parcat automobilul în preajma gospodăriei tatălui său din satul Onițcani. Ulterior, în timpul deplasării a constatat că sistemul de frânare nu funcționează.

„În cadrul verificărilor, oamenii legii au obținut imagini video în care este surprins un bărbat care se apropie de automobilul parcat, având asupra sa un obiect ascuțit, și efectuează anumite acțiuni în apropierea acestuia, după care pleacă de la fața locului”, se menționează într-un comunicat al reprezentanților oamenilor legii.

Din imagini, făptașul a fost recunoscut de către bărbatul care a sesizat poliția. Potrivit denunțătorului, cel surprins de camerele video ar fi un locuitor al satului.

„În urma verificărilor s-a stabilit că acesta se află la evidența instituțiilor de profil”, se mai menționează în comunicatul forțelor de ordine.

Pe acest caz, a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor, fiind întreprinse acțiuni de urmărire penală.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md