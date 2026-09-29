Tentativă de suicid, prevenită de salvatori. Un adolescent, îndepărtat de pe un pod din capitală

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:35. Minorul se afla pe un pod de la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Albișoara.

La fața locului au intervenit salvatorii și polițiștii. Prin acțiuni comune, aceștia au reușit să securizeze adolescentul și să îl îndepărteze din zona de pericol.

Băiatul a fost preluat ulterior de un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc.