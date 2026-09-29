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Tentativă de suicid, prevenită de salvatori. Un adolescent, îndepărtat de pe un pod din capitală

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Tentativă de suicid, prevenită de salvatori. Un adolescent, îndepărtat de pe un pod din capitală

Un băiat de 15 ani a fost salvat în noaptea de luni spre marți de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ai Poliției în timp ce încerca să sară de pe podul de lângă Circ. Adolescentul a fost preluat ulterior de un echipaj medical.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:35. Minorul se afla pe un pod de la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Albișoara.

La fața locului au intervenit salvatorii și polițiștii. Prin acțiuni comune, aceștia au reușit să securizeze adolescentul și să îl îndepărteze din zona de pericol.

Băiatul a fost preluat ulterior de un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 32 de situații de risc.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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