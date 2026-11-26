Ministerul Apărării precizează că modificările respective fac obiectul unui proiect de lege propus spre aprobare, care urmează să intre în vigoare în anul 2027. Astfel, în prezent, nu există niciun temei pentru solicitările adresate cetățenilor în baza noilor prevederi.

”Apelurile sau mesajele prin care sunt cerute date personale, se fac programări ori se transmit instrucțiuni în acest context trebuie tratate cu suspiciune”, precizează instituția.

Ministerul Apărării subliniază că reprezentanții centrelor militare teritoriale nu solicită telefonic date personale, precum numele, adresa, IDNP-ul sau informațiile bancare. De asemenea, aceștia nu solicită efectuarea unor plăți în urma apelurilor sau mesajelor.

Pentru a preveni eventualele fraude, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge date personale sau bancare, să nu transmită fotografii ale actelor de identitate, parole, coduri de confirmare sau PIN-uri și să nu acceseze linkuri suspecte. În cazul în care interlocutorii insistă, recurg la intimidări sau amenințări, cetățenilor li se recomandă să întrerupă imediat apelul.

Totodată, Ministerul Apărării recomandă verificarea autenticității mesajelor și documentelor primite, inclusiv a celor care conțin ștampile sau alte elemente aparent oficiale, prin contactarea directă a centrelor militare teritoriale.

Datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina oficială a Ministerului Apărării.

Persoanele care suspectează că sunt ținta unei tentative de fraudă sunt îndemnate să sesizeze Poliția.