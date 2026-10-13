Terenuri publice vândute ilegal la Trușeni, cu prejudicii de peste 3,5 milioane de lei. Un fost inginer cadastral, condamnat la închisoare

Sentința a fost pronunțată pe 12 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Inginerul cadastral a fost luat sub strajă chiar din sala de judecată. În același timp, instanța l-a achitat de acuzația de escrocherie, constatând că fapta nu întrunește elementele acestei infracțiuni.

Potrivit materialelor dosarului, în perioada 2010–2016, inginerul cadastral ar fi acționat în înțelegere cu doi foști primari ai comunei Trușeni, președintele unei întovărășiri pomicole și alte persoane pentru a înstrăina ilegal terenuri aflate în proprietatea administrației publice locale.

Schema presupunea folosirea unor persoane interpuse, întocmirea contractelor fictive de vânzare-cumpărare și perfectarea documentelor cadastrale care să ofere aparența unor tranzacții legale. Terenurile ajungeau astfel în proprietatea unor persoane care nu erau membri ai întovărășirilor pomicole, iar unele loturi erau ulterior revândute la prețuri mult mai mari. Prejudiciul provocat bugetului local prin acest mecanism a fost estimat la peste 1,87 milioane de lei.

Anchetatorii au documentat și o altă schemă, care ar fi funcționat în perioada 2000–2011. Mai multe terenuri ar fi fost atribuite gratuit unor persoane interpuse, în baza unor decizii inexistente sau care nu prevedeau transmiterea loturilor în proprietate. În realitate, acestea erau vândute cu sume cuprinse între 10.000 și 15.000 de dolari fiecare. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 1,65 milioane de lei.

În ceea ce privește recuperarea banilor, instanța a admis în principiu acțiunea civilă depusă de Consiliul comunal Trușeni, urmând ca valoarea despăgubirilor să fie examinată într-un proces civil separat.

Totodată, judecătorii au dispus aplicarea sechestrului asupra a șapte terenuri și au menținut sechestrele instituite asupra altor bunuri în timpul urmăririi penale.

Sentința nu este definitivă.