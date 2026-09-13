„Teroarea lui Putin bate la porțile NATO”. Rusia a lovit locomotiva unui tren lângă granița Poloniei. Avioane F-16, ridicate de la sol

Polonia și-a mobilizat avioanele F-16, însă nu a raportat încălcarea spațiului său aerian, relatează News.ro.

„Monitorizăm constant amenințările aeriene”

Poliția de Frontieră poloneză a declarat pentru Reuters că punctul de trecere Dorohusk–Iahodîn și-a întrerupt temporar activitatea după atacul produs la aproximativ 800 de metri de granița cu Polonia.

Ulterior, activitatea punctului de frontieră a fost reluată.

Un alt proiectil a lovit locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Kiev–Varșovia, relatează TVP World.

Operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzaliznîția a anunțat că locomotiva a fost lovită în regiunea Volîn, la doi kilometri de granița cu Polonia. Nicio persoană nu a fost rănită.

O echipă feroviară care monitorizează atacurile cu drone avertizase în prealabil echipajul trenului asupra amenințării, a precizat Ukrzaliznîția.

„Monitorizăm constant amenințările aeriene, asigurăm circulația trenurilor și luăm cele mai stricte măsuri de siguranță posibile pentru pasageri și angajații căilor ferate”, a transmis operatorul.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că sistemele țării sale au detectat un atac cu aproximativ 12 drone rusești cu motor cu reacție, de tip Gheran-5, în vestul Ucrainei.

O dronă a lovit la aproximativ un kilometru de granița cu Polonia, iar alta, la circa cinci kilometri distanță, a precizat oficialul, fără să identifice țintele.

„Spațiul nostru aerian a fost protejat de avioane F-16, elicoptere și o aeronavă Saab de avertizare timpurie. Nu a existat nicio încălcare a frontierei noastre”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

„Teroarea lui Putin bate direct la porțile UE și NATO”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că atacurile au demonstrat că „teroarea lui Putin bate direct la porțile UE și NATO”.

„Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a scris el pe X, adresându-se aliaților occidentali.

Incidentele de la granița cu Polonia au făcut parte dintr-un atac aerian rus mai amplu, desfășurat în cursul nopții asupra Ucrainei.

Autoritățile poloneze au emis alerte duminică dimineața, în regiunile Lublin și Podkarpacie din estul țării, în timp ce sirenele au sunat în mai multe regiuni ucrainene.

Avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate ca măsură de precauție.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate ale Poloniei a anunțat că operațiunea s-a încheiat cu puțin timp înainte de ora 10:00 și că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian polonez.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Comandamentului, locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, a afirmat că amenințarea a fost „reală și iminentă”, unele drone rusești operând sau lovind ținte aflate la distanțe cuprinse între câțiva kilometri și aproximativ 10 kilometri de granița poloneză.

Polonia, stat-cheie al flancului estic al NATO și unul dintre cei mai apropiați aliați ai Ucrainei, a rămas în stare de alertă maximă pe toată durata invaziei rusești la scară largă.

În iulie, o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei și s-a prăbușit pe un câmp din estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a declarat că atacurile au vizat infrastructura care facilitează transportul mărfurilor militare din Europa către vestul Ucrainei.

Ucraina depinde de schimburile comerciale și de livrările de armament care tranzitează punctele de frontieră cu Polonia, România și Republica Moldova.

În ultimele săptămâni, Rusia a început să vizeze punctele de trecere de la granița Ucrainei cu aliații săi occidentali.

Atacurile fac parte dintr-o campanie tot mai intensă prin care cele două tabere încearcă să afecteze reciproc infrastructura economică, la mai bine de patru ani de la începutul invaziei rusești.

India și China s-au oferit să contribuie la negocierile de pace

În India, unde președintele rus Vladimir Putin a participat la summitul BRICS, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că atât premierul indian Narendra Modi, cât și președintele chinez Xi Jinping s-au oferit să contribuie la medierea unui acord de pace, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Luna trecută, în timpul unui summit desfășurat în Kârgâzstan, Modi i-a spus lui Putin că războiul trebuie să se încheie.

Declarația s-a numărat printre numeroasele apeluri la pace lansate de liderii unor țări care au, în mod tradițional, relații strânse cu Rusia.

Tot luna trecută, președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, i-a spus public lui Putin că ar trebui să oprească războiul de-a lungul actualei linii a frontului, care a rămas în mare parte neschimbată în acest an.

Rusia a exclus însă această posibilitate și a susținut că Ucraina trebuie să se retragă și să lase regiunea industrializată Donbas, din estul țării, în mâinile Moscovei.

Kievul a declarat că nu va accepta niciodată această condiție.

Atât Brazilia, cât și China, state fondatoare ale BRICS, au solicitat reluarea negocierilor de pace.

TASS l-a citat pe Peskov afirmând că Putin l-a informat pe Modi despre situația „de pe teren” din Ucraina și că Rusia nu a exclus reluarea, în octombrie, a discuțiilor trilaterale cu Ucraina și Statele Unite.

Rusia acuză Ucraina de un atac în apropierea centralei nucleare Zaporojie

În cursul nopții, ostilitățile nu au dat semne că s-ar diminua.

În zona controlată de Rusia a regiunii Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, șeful companiei nucleare de stat Rosatom a acuzat Ucraina că a lovit camioane care transportau combustibil în apropierea centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa.

Centrala nu mai produce energie de la începutul războiului.

Centrala nucleară Zaporojie se află sub controlul Rusiei din martie 2022 și este amplasată în continuare în apropierea liniei frontului.

Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene nu a răspuns imediat solicitării de a comenta acuzațiile.

În Rusia, primarul orașului Nijnekamsk, din regiunea Tatarstan, situată pe malul fluviului Volga, a declarat că drone ucrainene au lovit ținte „civile și industriale” din oraș.

Cel puțin două persoane au murit, iar alte câteva au fost rănite.

Primarul Radmir Beliaev nu a precizat ce obiective au fost lovite, însă orașul găzduiește o rafinărie importantă de petrol, care a mai fost atacată în trecut.

Autoritățile ucrainene nu au comentat imediat atacul asupra orașului Nijnekamsk, dar au afirmat că au lovit o altă rafinărie din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei.