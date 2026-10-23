The Economist // Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege cu relaxarea sancțiunilor

De asemenea, scrie publicația, se prevede crearea unei zone demilitarizate în acea parte a regiunii Donețk din Ucraina care nu a fost ocupată de trupele ruse. În plus, s-ar putea vorbi despre o eventuală reluare a livrărilor de gaze rusești către Uniunea Europeană.

Surse ale The New York Times au relatat anterior că Uniunea Europeană a respins deja această propunere. După cum subliniază The Economist, este vorba despre „contururile” unui plan de pace, despre care oficialii ucraineni sunt la curent, însă detaliile noii propuneri a SUA privind soluționarea conflictului dintre Rusia și Ucraina rămân în continuare necunoscute.

Statele Unite încearcă din nou să relanseze negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova pe 21 octombrie, pentru prima dată după multe luni, și a purtat discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Înainte de această deplasare, el s-a aflat la Oslo, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. S-a raportat că Witkoff a adus la Moscova un nou plan de pace, însă detaliile acestuia nu au fost făcute publice.

În cadrul întâlnirii, emisarul SUA a avut multe cuvinte de laudă pentru liderul de la Kremlin, la un moment dat devenind chiar lingușitor.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.



