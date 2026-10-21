Tinerii din regiunea transnistreană, implicați în programe de educație militar-patriotică în Rusia

Potrivit raportului, în perioada 23 iunie – 13 iulie, un grup de elevi din regiunea transnistreană a participat la programul internațional „Cercul prietenilor”, organizat la Centrul pentru copii „Orlionok” din Federația Rusă, care e inclus de Uniunea Europeană pe lista entităților supuse sancțiunilor.

Potrivit motivării deciziei UE, instituția organizează programe pentru minorii din teritoriile ucrainene ocupate, promovează narațiunile statului rus și desfășoară activități de educație militar-patriotică și întâlniri cu combatanți. UE consideră că aceste acțiuni contribuie la asimilarea forțată și îndoctrinarea minorilor ucraineni.

Promo-LEX menționează că, timp de trei săptămâni, în același centru, grupul de elevi din regiunea transnistreană a studiat limba rusă și a participat la activități dedicate culturii, istoriei și geografiei Federației Ruse. Asociația subliniază că anul trecut au fost discutate posibilitățile de extindere a participării copiilor din regiunea transnistreană în astfel de programe, în cadrul Forumului Internațional „Formula viitorului”, desfășurat la Kazan, în Rusia.

Pe de altă parte, în anul de studii 2026-2027, 127 de copii au fost înscriși la cele două instituții de învățământ cu profil militar pentru minori din regiunea transnistreană. Dintre aceștia, 65 au fost admiși la școala militară Suvorov din Tiraspol, iar 62 – la școala de cadeți din Bender, unde aproximativ jumătate dintre noii elevi sunt fete. În anul precedent, cele două instituții au înmatriculat 120 de copii. Potrivit Promo-LEX, unii dintre elevi provin din familii vulnerabile și din școli-internat.

Raportul Promo-LEX menționează că în cele două instituții, copiii sunt pregătiți pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de la Tiraspol și chiar ale Federației Ruse. Drept dovadă stau informațiile publicate în februarie 2026 în presa din regiunea transnistreană, potrivit cărora, mai mulți foști elevi ai școlii Suvorov activau în structurile militare rusești.

Procesul educațional din cele două instituții reproduce, în mare parte, condițiile și disciplina vieții militare. De la vârsta de 11 ani, copiii poartă uniforme de camuflaj, locuiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar. Pe lângă disciplinele școlare obișnuite, aceștia urmează cursuri de pregătire militară, inclusiv instruire în utilizarea armelor și a dronelor.