Informația a fost făcută publică de așa-numitul ministru al dezvoltării economice din regiune, Serghei Obolonik, care l-a informat pe liderul de facto Vadim Krasnoselski că alimentarea cu gaze a revenit la regimul obișnuit de furnizare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, MGRES a trecut la cărbune pe 13 noiembrie. În aceeași perioadă, pentru asigurarea consumului, au fost utilizate și rezervele de gaze. Conducerea Moldovagaz a menționat ulterior că, începând cu 15 noiembrie, au fost utilizate rezervele de gaze din cauza unor întârzieri în livrări. Totodată, Moldovagaz a precizat că, în dimineața zilei de 20 noiembrie, livrările de gaze în regiune au revenit la volumele obișnuite, iar MGRES a reluat consumul normal de gaze naturale.

Tot pe 23 noiembrie, în apropiere de Dnestrovsc, localitatea în care este amplasată centrala, s-a produs o explozie. Potrivit corespondentului IPN, aceasta ar fi fost provocată de căderea unei drone între oraș și satul Nezavertailovca.

Așa-numitul minister de interne de la Tiraspol a respins informațiile privind căderea unei drone, calificându-le drept „false”. Potrivit structurii, explozia s-a produs într-o anexă gospodărească de pe teritoriul unei proprietăți private, unde era depozitată o butelie de gaz.

Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat ulterior că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de o dronă de atac, care a dispărut de pe sistemele de supraveghere în zona MGRES.