Potrivit noilor prevederi, organizațiile În prezent, taxa pentru deținerea mijloacelor de transport este inclusă în prețul carburanților. Astfel, proprietarii automobilelor cu motoare pe benzină și motorină o achită indirect, atunci când alimentează, în timp ce deținătorii vehiculelor electrice sunt scutiți de această plată.

Președintele așa-numitei comisii parlamentare pentru economie de la Tiraspol, Alexandr Korșunov, susține că această diferență de tratament fiscal urmează să fie eliminată.

„În prezent, taxa pentru deținerea mijloacelor de transport este inclusă în prețul combustibilului. Proprietarii automobilelor electrice nu o achită. Aceste lucruri trebuie corectate, iar acest obiectiv este prevăzut în concepția politicii bugetare și fiscale. Proprietarii vehiculelor electrice trebuie să înțeleagă că, în viitorul apropiat, vor fi introduse anumite reguli privind impozitarea acestor automobile”, a declarat Alexandr Korșunov.

Deocamdată, administrația de la Tiraspol nu a precizat cât ar putea constitui noua taxă, cum va fi calculată și de când ar urma să fie aplicată. Documentul aprobat stabilește doar direcțiile generale ale politicii bugetare și fiscale pentru anul 2027 și perioada următoare, urmând ca mecanismul concret de impozitare să fie stabilit ulterior.vor putea desfășura în comun și activități de ambalare, promovare, control al calității și achiziționare a bunurilor și serviciilor necesare producției. Totodată, vor putea fi create organizații interprofesionale, care să reunească producători, procesatori și comercianți din sectorul agroalimentar.

Pentru finanțarea activității, organizațiile vor constitui fonduri operaționale din contribuțiile membrilor și sprijinul acordat prin Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Accesarea banilor va fi condiționată de aprobarea unor programe operaționale. Acestea vor putea contracta și servicii externe, dar vor rămâne responsabile de activitățile desfășurate.

Respectarea regulilor va fi monitorizată de Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, care va putea efectua controale și solicita remedierea abaterilor. În cazurile de nereguli, instituția va putea suspenda sau retrage recunoașterea organizației și cere restituirea plăților primite nejustificat.

Legea a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și urmează să intre în vigoare pe 1 iulie 2027.