Acesta s-a plâns că, după intrarea în vigoare a noilor prevederi fiscale, la 1 septembrie 2026, persoanele juridice din regiune au încetat să mai importe automobile.

„Începând cu 1 septembrie 2026, introducerea de către Republica Moldova a așa-numitei TVA și a accizelor asupra importurilor transnistrene a afectat circa zece categorii de mărfuri. Doar un exemplu: în lunile septembrie și octombrie, importul mijloacelor de transport a scăzut cu 70% comparativ cu lunile iulie și august ale acestui an. Totodată, persoanele juridice au încetat complet importul de automobile”, a declarat Krasnoselski.

Liderul separatist a mai susținut că importurile de băuturi alcoolice s-au redus cu 88%, iar cele de produse de parfumerie – cu 44%, invocând pierderi de venituri la bugetul administrației neconstituționale de la Tiraspol.

De cealaltă parte, autoritățile constituționale de la Chișinău au explicat anterior că aplicarea TVA și a accizelor pentru cei aproximativ 2.500 de agenți economici din stânga Nistrului urmărește eliminarea dezechilibrelor concurențiale și instituirea unor reguli fiscale și vamale uniforme pentru întreprinderile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Măsurile fac parte din procesul de reintegrare economică a Republicii Moldova și urmăresc asigurarea unor condiții echitabile de activitate pentru mediul de afaceri.

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a subliniat anterior că obiectivul autorităților este crearea unui spațiu juridic unic, cu acordarea unei perioade de tranziție pentru adaptarea agenților economici din regiunea transnistreană la noile reguli.

Totodată, veniturile obținute în urma impozitării urmează să fie direcționate, inclusiv prin intermediul Fondului de convergență, către proiecte de dezvoltare și sprijin social pentru locuitorii din raioanele de est ale Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan a amintit anterior că locuitorii din stânga Nistrului sunt cetățeni ai Republicii Moldova și beneficiază de servicii și prestații sociale oferite de stat.

Astfel, în timp ce administrația separatistă invocă diminuarea propriilor venituri, autoritățile constituționale urmăresc integrarea treptată a regiunii în spațiul economic și fiscal unic al Republicii Moldova, eliminarea tratamentului fiscal diferențiat și sprijinirea populației de pe malul stâng al Nistrului.



