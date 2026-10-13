Tofan a discutat cu premierul Maltei despre deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere cu UE

Potrivit Guvernului, Republica Moldova avea deja deschise două grupuri de capitole de negociere, iar alte două sunt deschise astăzi. În acest context, Tofan a subliniat importanța sprijinului statelor membre ale UE pentru deschiderea ultimelor două până la sfârșitul anului 2026.

Cei doi premieri au abordat și cooperarea în domeniul securității, inclusiv consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

Un alt subiect al discuției a vizat extinderea relațiilor economice dintre Republica Moldova și Malta. Printre domeniile cu potențial de cooperare au fost menționate serviciile digitale, turismul, industria farmaceutică și logistica.

Convorbirea are loc în anul în care Republica Moldova și Malta marchează 30 de ani de relații diplomatice. Vasile Tofan a reiterat interesul Chișinăului pentru aprofundarea relațiilor bilaterale și l-a invitat pe Robert Abela să efectueze o vizită în Republica Moldova.