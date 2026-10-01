Tofan a prezentat viziunea pentru reforma administrativ-teritorială: Cele 32 de raioane vor fi înlocuite cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud

Astfel, cele trei regiuni vor fi denumite generic Nord, Centru și Sud. Autonomia Găgăuză își va păstra statutul, la fel ca municipiile Chișinău și Bălți. La fel, Taraclia urmează să fie reorganizată în municipiu de nivelul II.

Astfel, regiunea Nord va cuprinde 11 raioane și va avea sediul administrativ la Bălți. În regiunea Centru vor intra 13 raioane, cu sediul administrativ la Chișinău. Regiunea Sud va cuprinde 7 raioane și va avea sediul la Cahul.

Potrivit premierului, cele trei administrații regionale nu vor prelua rolul actualelor consilii raionale.

”Nu vrem să înlocuim 32 de raioane cu trei regiuni gigantice. Rolul lor va fi diferit. Ele trebuie să se concentreze pe subiecte de strategie, dezvoltare regională și proiecte mari. Regiunea nu va conduce primăria, dar va ajuta primăria să facă lucruri pe care nu le poate face singură”, a explicat premierul.

Atribuțiile actualelor autorități raionale ar urma să fie redistribuite. Unele competențe vor ajunge la primării, iar altele vor fi preluate de administrația centrală. Tofan spune că reforma va însemna ”mai puține regiuni, mai puține competențe la nivelul doi, mai puțini funcționari și mai puțină birocrație”.

Premierul susține însă că reducerea aparatului administrativ nu presupune automat concedieri.

”Nu înseamnă să tăiem oameni. Vrem un stat cu echipe mai mici, dar mai puternice și mai productive”, a declarat Tofan.

Șeful Guvernului a dat asigurări și că serviciile publice nu vor fi retrase din localități.

”Nu mutăm serviciile, dar simplificăm administrația. Unele vor trece la primării, altele vor fi administrate central”, a precizat premierul.

Reorganizarea are și o componentă financiară. Potrivit lui Tofan, în 2025, bugetele raionale au însumat aproximativ nouă miliarde de lei, iar 77 la sută din bani au fost destinați educației.

”Evident că acești bani nu dispar. Dar vom avea inclusiv economii administrative la nivelul doi”, a spus premierul.

Potrivit conceptului prezentat de Guvern, rezultatul urmărit al reformei este transferarea mai multor resurse și competențe către primării și reducerea aparatului administrativ de nivelul II.