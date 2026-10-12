Tofan vrea relansarea construcțiilor în Chișinău. Investiții de sute de milioane de lei, blocate de ani de zile

Șeful Executivului a declarat că Guvernul este dispus să colaboreze cu administrația capitalei, indiferent de diferențele politice, pentru deblocarea proiectelor imobiliare și relansarea investițiilor.

Potrivit Guvernului, antreprenorii au reclamat întârzieri în aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale și în eliberarea actelor permisive, care împiedică realizarea unor proiecte de amploare. Aceștia au solicitat simplificarea procedurilor, respectarea termenelor legale și o coordonare mai eficientă între autoritățile centrale și cele locale.

„Avem tare mult de lucru la repornirea construcțiilor”, a declarat premierul Vasile Tofan, subliniind necesitatea accelerării investițiilor și creșterii ofertei de locuințe, inclusiv a celor accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii.

Un alt subiect discutat a fost valorificarea terenurilor și clădirilor neutilizate ale statului. Premierul a precizat că Guvernul intenționează să faciliteze accesul investitorilor la aceste proprietăți prin procese de privatizare transparente și competitive, care să aducă venituri la buget și să contribuie la restabilirea încrederii publice.

Dezvoltatorii imobiliari au semnalat și dificultățile întâmpinate în realizarea proiectelor din centrul istoric al Chișinăului, din cauza restricțiilor și procedurilor de avizare aplicate în zonele de protecție a monumentelor. În acest context, Vasile Tofan a anunțat că Executivul examinează revizuirea reglementărilor privind protejarea patrimoniului și activitatea Consiliului Național al Monumentelor Istorice, pentru a găsi un echilibru între conservarea clădirilor istorice și dezvoltarea urbană.

Totodată, companiile au cerut revizuirea contribuției de 0,5% aplicate investițiilor în construcții, invocând costurile suplimentare. Premierul a declarat că Guvernul va analiza oportunitatea modificării mecanismului de aplicare a acesteia.

Discuțiile au vizat și costurile ridicate pentru extinderea rețelelor electrice, termice, de apă și canalizare, precum și dificultățile de conectare a noilor construcții la utilități. Pentru identificarea unor soluții, premierul a susținut organizarea unei ședințe cu participarea dezvoltatorilor, a ANRE, a operatorilor de infrastructură și a administrației municipale.

În cadrul întrevederii au mai fost abordate accesul la finanțare, deficitul de forță de muncă, combaterea muncii informale și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

La final, Vasile Tofan a dat asigurări că propunerile companiilor vor fi analizate, urmând să fie organizate discuții suplimentare cu instituțiile responsabile.