Tot ce știm despre ce s-a întâmplat în Cracovia. Filmul atacului, moment cu moment

Masacrul a început sâmbătă, la ora 15:03. Potrivit autorităților, agresorul a intrat cu mașina în Piața Principală din Cracovia și a început să tragă asupra trecătorilor la întâmplare. Focurile de armă au provocat scene de panică printre cei care se aflau în piață.

Un tramvai care trecea prin zonă a fost și el ținta unor focuri de armă în timpul atacului aparent aleatoriu. Câteva geamuri au fost sparte, dar niciun pasager nu a fost rănit.

Mai multe vitrine de magazine din piață au fost sparte de gloanțe, cu cioburi de sticlă împrăștiate pe jos. Autoritățile le-au solicitat locuitorilor orașului și turiștilor să se țină la distanță de zonă pe durata anchetei.

Pe rețelele sociale au fost postate imagini care arată cum agresorul conducea pe străzile din Cracovia, urmărit de o mașină de poliție, și trăgea focuri de armă spre ferestrele restaurantelor. Gloanțele au spart și un geam de tramvai.

Căutarea agresorului a început la câteva minute după atac. Toate patrulele disponibile, aproximativ 30 de echipaje de poliție, au fost trimise la fața locului, a declarat comandantul-șef al poliției, generalul Marek Boroń. Ambulanțele au intervenit în Piața Principală din Cracovia, iar un elicopter de salvare a aterizat, de asemenea, acolo.

La ora 16:00, poliția a anunțat arestarea autorului atacului. Imaginile postate pe rețelele sociale arată un bărbat în uniformă militară completă, înarmat cu o armă lungă, întins la pământ după ce a fost împușcat de polițiști.

Imagini dramatice arată arată momentul în care un ofițer de poliție îl înfruntă pe suspectul aflat la pământ, înainte de a trage de mai multe ori cu arma. Ofițerul cade apoi la pământ, aparent fiind el însuși rănit. În mașina sa au fost găsite numeroase alte arme.

Mulți răniți sunt în stare gravă

Conform celor mai recente informații oficiale, șase persoane au murit în urma atacului, iar 16 au fost rănite. Printre persoanele ucise, trei au cetățenie poloneză și una britanică. Naționalitatea celorlalte persoane nu a fost încă făcută publică.

Comandantul-șef al poliției, generalul Marek Boron, a declarat în cadrul unei ședințe de informare cu membrii guvernului că 11 dintre răniți erau polonezi, iar cinci erau străini.

Treisprezece persoane sunt clasificate ca „cod roșu”, ceea ce indică o amenințare imediată la adresa vieții sau sănătății unui pacient sau o situație critică care necesită intervenție imediată.

Atacatorul este și el în stare gravă la spital după ce a fost împușcat de poliție.

„Jakub este un erou”

Autorul atacului a împușcat doi polițiști care încercau să îl aresteze – agenții Jakub Kulik și Artur Morański. Unul a fost împușcat o dată, celălalt de trei ori. Unul dintre ei se află în continuare în stare gravă.

Agentul Jakub Kulik este un fost soldat al Brigăzii a 6-a Aeropurtate, care și-a încheiat recent serviciul militar și s-a alăturat poliției.

„Jakub este un erou care i-a salvat pe alții, iar acum are nevoie de sprijin. Este nevoie de sânge de tip AB Rh+. De aceea facem apel la toți soldații, personalul militar, familiile și oamenii de bună credință – dacă puteți dona sânge, ajutați-l pe Jakub!”, a scris Brigada a 6-a Aeropurtată pe Facebook.

Atacatorul a folosit o pușcă AR-15

Potrivit poliției, autorul atacului era un cetățean polonez, un bărbat de 24 de ani din Ostrowiec Świętokrzyski (născut în 2002).

Numele incomplet al atacatorului obținut de presa poloneză pe surse este Michał O. Tânărul avea permis de port-armă și nu avea antecedente penale.

Atacatorul era fascinat de ideologiile de extremă dreapta și avea opinii radicale, a declarat Marcin Kierwiński, ministrul Afacerilor Interne și Administrației.

Potrivit unui purtător de cuvânt al șefului Poliției, atacatorul a folosit o versiune civilă a puștii militare automate AR-15. Aceasta poate trage 700-900 de focuri pe minut la o distanță de aproximativ 500 de metri.

Mașina tânărului de 24 de ani, care era plină cu arme, a fost, de asemenea, inspectată pentru a se verifica prezența unor dispozitive explozive. S-a constatat că aceasta era sigură.

Familia atacatorului, moartă în casă

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat în cadrul unei conferințe de presă speciale de sâmbătă noapte că imaginile înregistrate de dronele poliției au arătat t rei persoane decedate în apartamentul autorului atacului.

„Există numeroase indicii că acestea sunt membri ai familiei imediate”, a declarat prim-ministrul. Potrivit presei poloneze, autoritățile cred că este vorba de sora și părinții tânărului.

Polonia este duminică și luni sub doliu național, după ce președintele Karol Nawrocki a semnat un ordin în acest sens sâmbătă seară.