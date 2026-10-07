Tot mai aproape de UE // R. Moldova, invitată să-și prezinte poziția de negociere pe încă două capitole

Este vorba despre: Piața internă - Clusterul 2; și Competitivitate și creștere incluzivă - Cluster 3.

Invitația a fost primită de către negociatorul-șef al R. Moldova, Cristina Gherasimov, care e și vicepremier pentru Integrare Europeană.

„Suntem pregătiți să avansăm. Mulțumim președinției irlandeze a Consiliului UE pentru sprijin și pentru că menține aderarea Moldovei pe agenda europeană”, a scris Cristina Gherasimov pe pagina sa de Facebook.

Potrivit demnitarei, această etapă pregătește deschiderea formală a capitolelor de negociere, în cadrul următoarei Conferințe interguvernamentale.

Amintim, că R. Moldova a depus cererea de aderare la UE în martie 2022, iar negocierile au fost deschise oficial în iunie 2024. În iunie 2026, Republica Moldova și UE au deschis primul grup de negociere „Elemente fundamentale”, care include: statul de drept, justiția, drepturile fundamentale, reforma administrației publice și criteriile economice. Mai târziu a fost deschis și grupul 6, dedicat relațiilor externe și politicii externe, de securitate și apărare.