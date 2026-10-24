Trafic aglomerat la PTF Leușeni și Sculeni. Călătorii, îndemnați să aleagă rute alternative

Potrivit poliției de frontieră pentru fluidizarea traficului, au fost deschise piste suplimentare și a fost implementată procedura REVERS.



Totodată, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare la frontieră.