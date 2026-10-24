Potrivit poliției de frontieră pentru fluidizarea traficului, au fost deschise piste suplimentare și a fost implementată procedura REVERS.
Totodată, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare la frontieră.
Trafic aglomerat la PTF Leușeni și Sculeni. Călătorii, îndemnați să aleagă rute alternative
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Trafic intens la PTF Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport.
Potrivit poliției de frontieră pentru fluidizarea traficului, au fost deschise piste suplimentare și a fost implementată procedura REVERS.