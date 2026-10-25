UPDATE // Trafic fluidizat la PTF Sculeni, aglomerația se menține la PTF Tudora, pe sensul de ieșire din R. Moldova

Știrea inițială:

Trafic intens se înregistrează la această oră în punctele de trecere a frontierei Tudora și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, este înregistrat un flux sporit de călători și mijloace de transport.

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile au deschis piste suplimentare și au aplicat procedura REVERS.



În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere Costești, Leova, Cahul și Palanca, pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare la frontieră.



Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și să aleagă rute alternative, în funcție de destinație.