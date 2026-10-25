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UPDATE // Trafic fluidizat la PTF Sculeni, aglomerația se menține la PTF Tudora, pe sensul de ieșire din R. Moldova

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UPDATE // Trafic fluidizat la PTF Sculeni, aglomerația se menține la PTF Tudora, pe sensul de ieșire din R. Moldova

UPDATE // Traficul transfrontalier prin punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. În schimb, la PTF Tudora se menține un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Știrea inițială:

Trafic intens se înregistrează la această oră în punctele de trecere a frontierei Tudora și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, este înregistrat un flux sporit de călători și mijloace de transport.

Pentru fluidizarea traficului, autoritățile au deschis piste suplimentare și au aplicat procedura REVERS.

În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere Costești, Leova, Cahul și Palanca, pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare la frontieră.

Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere și să aleagă rute alternative, în funcție de destinație.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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