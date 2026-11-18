Primăria municipiului Chișinău îndeamnă conducătorii auto să evite zona. De asemenea, municipalitatea solicită Poliției să intervină pentru fluidizarea traficului atât pe strada Ismail, cât și pe arterele adiacente.

Totodată, în noaptea de miercuri spre joi va fi suspendat parțial traficul rutier și pe strada Sarmizegetusa, pe tronsonul dintre străzile Grădina Botanică și Burebista. Circulația va fi restricționată pe benzi, între orele 21:00 și 06:00, pentru executarea lucrărilor de frezare a asfaltului.