Trafic suspendat parțial, de joi, pe trei străzi din Chișinău

Potrivit autorităților municipale, în perioada 22 octombrie-23 noiembrie, traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Columna, pe tronsonul dintre străzile Mihai Viteazul și Henri Coandă, precum și pe strada Henri Coandă, între Columna și Mitropolit Dosoftei. Tot de joi și până pe 6 noiembrie, circulația va fi restricționată parțial pe strada Calea Orheiului, unde vor fi executate lucrări de frezare a asfaltului existent și de așternere a unor noi straturi de beton asfaltic.

De asemenea, municipalitatea menționează că în perioada 23-26 octombrie, între orele 08:00 și 20:00, traficul rutier va fi suspendat pe strada Belgrad, pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Brâncuși și Varșovia. Restricțiile sunt necesare pentru montarea unei macarale-turn la un șantier de construcție din sectorul Botanica.

Municipalitate menționează că antreprenorii responsabili de lucrări sunt obligați să instaleze indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare. Pe străzile Columna și Henri Coandă, Direcția generală mobilitate urbană, în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, va asigura redirecționarea circulației.