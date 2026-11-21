Potrivit Primăriei Chișinău, circulația pe bulevardul Dimitrie Cantemir va fi sistată sâmbătă, de la ora 09:00, până duminică, la ora 23:00. În această perioadă, transportul public va fi redirecționat.

Tot în zilele de 21 și 22 noiembrie sunt planificate lucrări de asfaltare pe strada Lev Tolstoi, pe tronsonul cuprins între străzile Pan Halippa și București, precum și pe strada Columna, între străzile Mihai Viteazul și Henri Coandă.

De asemenea, în perioada 23 noiembrie și 6 decembrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Sihastrului din Codru, pe două tronsoane: între străzile Haiducilor și Vlad Țepeș, precum și între străzile Vlad Țepeș și Livădarilor. Accesul transportului public va fi permis.

Primăria îndeamnă conducătorii auto să evite zonele în care se desfășoară lucrări, dacă nu au o necesitate stringentă de a le traversa, și să respecte regulile de circulație.