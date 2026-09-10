Deschide.md

Trafic suspendat pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din Chișinău. Mai multe rute vor fi scurtate

Deschide.MD
Trafic suspendat pe o porțiune a străzii Meșterul Manole din Chișinău. Mai multe rute vor fi scurtate

Traficul rutier pe strada Meșterul Manole din capitală, pe tronsonul dintre străzile Sargidava și Ciocana, va fi suspendat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile sunt aplicate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a carosabilului, transmite IPN.

Potrivit autorităților municipale, circulația va fi sistată integral din 11 septembrie, ora 21:00 și până a doua zi la ora 05:00. Transportul public va putea circula pe tronsonul respectiv până la ora 23:00. În contextul lucrărilor, de la ora 21:30, vor fi scurtate traseele rutelor de troleibuz 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26.

Municipalitatea precizează că vor fi operate modificări și pe ruta de autobuz 23. La retur, autobuzele vor circula de pe strada Meșterul Manole pe străzile Vadul lui Vodă, Maria Drăgan și Ciocana, după care vor reveni pe strada Meșterul Manole și își vor continua deplasarea pe traseul stabilit. La tur, itinerarul rămâne neschimbat.

Primăria capitalei îndeamnă conducătorii auto să evite zona dacă nu au o necesitate stringentă și să respecte Regulamentul circulației rutiere.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md