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Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole din capitală, de sâmbătă seara până duminică dimineața

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Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole din capitală, de sâmbătă seara până duminică dimineața

Traficul rutier va fi integral suspendat pe strada Meșterul Manole din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava, de sâmbătă seara până duminică dimineața. Potrivit autorităților municipale, măsura a fost instituită pentru executarea lucrărilor de reparație a carosabilului, transmite IPN.

Restricția este valabilă în perioada de sâmbătă, ora 21:00, până duminică la ora 9:00.

Pe perioada restricției, traseul troleibuzelor de pe ruta nr. 13 va fi scurtat până la strada Uzinelor, iar ruta de troleibuz nr. 21 va fi redirecționată până la bulevardul Mircea cel Bătrân.

Ruta de autobuz nr. 23 va circula pe un traseu modificat la retur, de pe strada Vadul lui Vodă pe străzile Maria Drăgan, Ciocana și Meșterul Manole, după care va continua circulația pe traseul obișnuit.

Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona și să respecte regulile de circulație.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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