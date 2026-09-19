Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole din capitală, de sâmbătă seara până duminică dimineața

Restricția este valabilă în perioada de sâmbătă, ora 21:00, până duminică la ora 9:00.

Pe perioada restricției, traseul troleibuzelor de pe ruta nr. 13 va fi scurtat până la strada Uzinelor, iar ruta de troleibuz nr. 21 va fi redirecționată până la bulevardul Mircea cel Bătrân.

Ruta de autobuz nr. 23 va circula pe un traseu modificat la retur, de pe strada Vadul lui Vodă pe străzile Maria Drăgan, Ciocana și Meșterul Manole, după care va continua circulația pe traseul obișnuit.

Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească zona și să respecte regulile de circulație.