Traficul aerian de la aeroportul din Bruxelles a fost întrerupt vineri seara după semnalarea unei drone

A fost declanşată procedura pentru drone, care include o întrerupere a traficului pe pistă până la 30 de minute după ultima observare, a declarat purtătorul de cuvânt Kurt Verwilgen, scrie Digi24.RO.

El a refuzat să ofere detalii cu privire la tipul de dronă sau la numărul de zboruri care au fost redirecţionate.

Drona a dispărut după monitorizare, a adăugat el. În noiembrie anul trecut, autorităţile belgiene au anunţat achiziţionarea de drone kamikaze defensive de la o companie letonă, după ce o serie de astfel de incursiuni în apropierea aeroporturilor civile, a bazelor militare şi a unei centrale nucleare, în săptămânile anterioare, provocaseră perturbări şi au stârnit îngrijorări în legătură cu siguranţa.

Oficialii belgieni au declarat la acel moment că incursiunile purtau amprenta unei interferenţe ruseşti, recunoscând totodată că nu aveau dovezi în acest sens. Rusia a negat orice implicare.



