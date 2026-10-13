Traficul aerian de pasageri a crescut cu 18% în septembrie. Antalya, cea mai solicitată destinație

Potrivit Autorității Aeronautice Civile, peste 65 de mii de pasageri au călătorit spre Istanbul, iar peste 31 de mii, spre Tel Aviv. În topul destinațiilor preferate s-au mai regăsit Londra, cu circa 31 de mii de pasageri, Sharm El Sheikh, cu peste 25 de mii, și Heraklion, cu peste 24 de mii.

Comparativ cu septembrie 2025, cele mai mari creșteri ale numărului de pasageri au fost înregistrate pe ruta Tel Aviv, cu peste 39%, urmată de Sharm El Sheikh, cu circa 22%, Istanbul, cu aproximativ 13%, și Heraklion, cu 7%.

În septembrie au fost înregistrate 4 936 de mișcări de aeronave, cu peste 5% mai multe față de aceeași lună a anului trecut.

În ceea ce privește punctualitatea zborurilor, AAC precizează că 77% dintre cele 2 469 de aterizări au fost efectuate la timp. În cazul decolărilor, rata punctualității a fost de 80%, dintr-un total de 2 465 de curse.