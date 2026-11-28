Zborurile au fost suspendate vineri, începând de la ora locală 22.30 (23.30, ora României), a anunţat un purtător de cuvânt al aeroportului, citat de Die Welt.

Autorităţile aeriene germane au redeschis spaţiul aerian în urma unei anchete, sâmbătă, către ora locală 0.30 (1.30, ora României), iar traficul aerian a fost reluat.

Nici aeroportul şi nici controlul aerian nu au dezvăluit, însă, informaţii suplimentare despre acest incident.

În vară, numeroase drone au perturbat operaţiunile pe aeroporturi germane.

Pe aeroportul Leipzig-Halle, în estul Germaniei, traficul aerian a fost întrerupt în noaptea de 5 august, din cauza prezenţei unui ”obiect zburător neidentificat”, iar apoi a fost descoprit un ”obiect” pe pistă, anunţa poliţia.

Potrivit Die Welt, un rus, identificat drept Oleg L, un membru al serviciilor militare ruse de spionaj GRU, este suspectat de coordonarea logistică a unui plan de atac pe acest aeroport.

Autorităţile au identificat, de asemenea, un al doilea sspect, un cetăţean belarus, Andrei K,. potrivit ziarului.