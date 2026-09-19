Traficul aerian pe aeroportul din Luxemburg, perturbat de drone

Operaţiunile de zbor au fost suspendate temporar „în urma observării vizuale a unor drone neidentificate şi neautorizate în spaţiul aerian” în zona aeroportului, a menţionat guvernul luxemburghez într-o declaraţie, scrie Digi24.RO.

În total 19 zboruri au fost redirecţionate spre alte aeroporturi, iar operaţiunile pe aeroport au fost reluate în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 01:20 (23:20 GMT vineri).

Premierul luxemburghez Luc Frieden a declarat sâmbătă presei că acest incident „este ceva nou pentru Luxemburg”, după ce şi alte ţări europene s-au confruntat cu apariţii ale unor drone de origine neidentificată, mai ales în zona unor aeroporturi sau infrastructuri militare.

„Autorităţile competente continuă să analizeze toate informaţiile colectate şi să desfăşoare verificările necesare, în strânsă cooperare cu partenerii lor internaţionali”, mai menţionează guvernul luxemburghez, subliniind că „în stadiul actual informaţiile disponibile nu permit stabilirea unor concluzii definitive” cu privire la incidentul cu drone.



