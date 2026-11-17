Menționăm că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:27, după detectarea unor aparate de zbor fără pilot, a căror origine este, cu o probabilitate foarte mare, militară.

În acest context, un avion al companiei FLYONE, care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău, a fost direcționat către o zonă sigură, în apropierea frontierei Republicii Moldova cu România. Aeronava a fost nevoită să aștepte aproximativ 30 de minute în aer, la o altitudine de peste 3.000 de metri.

Potrivit AAC, altitudinea a fost considerată sigură, întrucât dronele detectate zburau la înălțimi de până la 1.000 de metri.

Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că monitorizează în continuare situația, în coordonare cu instituțiile responsabile, pentru a asigura siguranța operațiunilor aeriene și a pasagerilor.