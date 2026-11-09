Traficul de pasageri pe Aeroportul Chișinău a crescut cu 14,5% în octombrie

Potrivit administrației aeroportului, traficul de pasageri a depășit cu peste 14% nivelul prognozat pentru luna octombrie. În aceeași perioadă, pe aeroport s-au înregistrat 4 302 decolări și aterizări de aeronave.

Cele mai mari creșteri ale numărului de pasageri, comparativ cu octombrie 2025, au fost înregistrate pe rutele spre Sharm el-Sheikh, cu circa 11,5 mii de călători în plus, Berlin și Stuttgart – peste șase mii fiecare destinație. Totul a fost completat de Veneția și Torino.

Totodată, rutele noi spre Bratislava, Sofia și Batumi auavut circa 13 mii de pasageri, adică aproximativ 2% din traficul total înregistrat în luna octombrie.

În ceea ce privește transportul cargo, aeroportul a gestionat 275,5 tone de mărfuri, mai mult cu puțin peste 9% decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, au fost transportate circa 63 de tone de expedieri poștale.