Călătorii sunt îndemnați să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere a frontierei și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare,
Totodată, autoritățile recomandă alegerea punctelor de trecere mai puțin solicitate, pentru a contribui la distribuirea uniformă a fluxului de trafic și la fluidizarea circulației.
Traficul la punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost fluidizat
Irina Limbas
Traficul la punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost fluidizat, iar activitatea se desfășoară în condiții normale, anunță Poliția de Frontieră.
Călătorii sunt îndemnați să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere a frontierei și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare,