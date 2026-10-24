Traficul la punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost fluidizat

Călătorii sunt îndemnați să se informeze din timp despre situația din punctele de trecere a frontierei și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația și a reduce timpii de așteptare,



Totodată, autoritățile recomandă alegerea punctelor de trecere mai puțin solicitate, pentru a contribui la distribuirea uniformă a fluxului de trafic și la fluidizarea circulației.