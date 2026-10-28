Tragedia feroviară din Spania: „O eroare umană” ar fi provocat accidentul. Ce spune ministrul Transporturilor

Potrivit oficialului, centrul de control a autorizat reluarea deplasării unuia dintre trenurile implicate în tragedie, după o defecțiune a sistemului de semnalizare, decizie pe care a calificat-o drept „inexplicabilă”, relatează AFP și Agerpres, citate de Digi24.ro.

În accidentul produs la ora 08:53 (07:53 GMT) au fost implicate un tren operat de compania privată Iryo, deținută în proporție de 51% de grupul feroviar italian FS, care avea la bord 152 de persoane, și un tren al companiei Renfe, care transporta aproape 400 de pasageri.

Potrivit ministrului spaniol, sistemul de semnalizare LZB a suferit o defecțiune „în jurul orei 08:30”, declanșând inițial o „oprire automată” a șase trenuri din zonă, inclusiv a celor două implicate ulterior în accident.

Totuși, câteva minute mai târziu, centrul de control a autorizat trenul Renfe să își reia deplasarea, decizie pe care Oscar Puente a calificat-o drept „inexplicabilă”, atribuind-o unei „erori umane”.

Conform informațiilor oficiale, trenul Renfe a parcurs 25 de kilometri în aproximativ 15 minute, înainte de a lovi trenul Iryo, care staționa pe o porțiune de linie dreaptă. Viteza de deplasare în momentul impactului rămâne, deocamdată, necunoscută.

Confruntat cu numeroase întrebări din partea jurnaliștilor, Oscar Puente, care a exclus posibilitatea de a demisiona, a descris accidentul drept „incredibil” și a susținut că sistemul feroviar spaniol este unul „sigur”.