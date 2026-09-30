Tragedie în capitală. O femeie a sărit în gol de la etajul 6 al unui bloc

Despre acest caz informează Poliția Capitalei, care a fost sesizată despre depistarea persoanei, în stare inconștientă, pe un acoperiș inferior blocului în care trăia victima.

Tragedia s-a produs în sectorul Centru al capitalei.

„Preliminar s-a stabilit că aceasta s-ar fi aruncat de la etajul 6 al apartamentului în care locuia, căzând pe acoperișul unui nivel inferior al blocului.

În urma examinării efectuate de medicul legist, pe corpul femeii nu au fost depistate alte semne de moarte violentă, decât leziuni caracteristice căderii de la înălțime”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Oamenii legii au stabilit că, anterior producerii tragediei, între femeie și concubinul acesteia ar fi izbucnit un conflict.

Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar concubinul femeii, de 64 de ani, urmează a fi reținut pentru 72 de ore.

Pe acest caz, se fac cercetările de rigoare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.