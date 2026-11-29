Potrivit acesteia, oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 00:30 despre producerea unui accident rutier pe drumul de acces spre satul Butuceni, în direcția localității Trebujeni.

Conform informațiilor preliminare, un automobil de model BMW X6 ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi căzut de la înălțime.

În urma impactului, tânăra a decedat la fața locului, iar bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital.

În cadrul investigațiilor, bărbatul de 34 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volanul automobilului în momentul producerii accidentului.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.