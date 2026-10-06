Tragedie în Strășeni. O femeie a murit după ce funia cu care ținea o bovină ar fi fost prinsă de un automobil

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 20:30 cu privire la un accident cu implicarea unui automobil de marca Opel la volanul căruia se afla un bărbat de 59 de ani.

Ajunși, polițiștii au stabilit că femeia se afla pe acostament și conducea o bovină, ținând-o de funie. Animalul se afla pe partea opusă a drumului, iar, preliminar, funia ar fi fost acroșată de automobil și ar fi tras femeia pe partea carosabilă.

În urma traumelor primite, femeia a decedat până la sosirea echipajului medical.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.