Tragedie la Cantemir. Un bărbat a murit după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon în timpul producerii vinului

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 16:11, după ce vecinii au observat absența celor două persoane și au alertat autoritățile.

La fața locului au intervenit echipaje de salvatori și pompieri, care au evacuat din beci corpul neînsuflețit al bărbatului. Femeia a fost găsită în stare semiconștientă și transportată de urgență la spitalul raional. Potrivit autorităților, aceasta se află în stare stabilă, sub supravegherea medicilor.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

În context, salvatorii avertizează asupra pericolului acumulării dioxidului de carbon în beciuri și în alte spații slab ventilate, în special în perioada fermentării mustului. Gazul poate atinge concentrații periculoase și poate provoca pierderea cunoștinței sau chiar decesul.

IGSU recomandă cetățenilor să aerisească temeinic încăperile înainte de a intra, să evite fermentarea mustului în spații închise și să nu încerce salvarea persoanelor aflate în beciuri cu atmosferă periculoasă fără echipament adecvat de protecție.

Printre simptomele expunerii la concentrații ridicate de dioxid de carbon se numără durerile de cap, amețelile, somnolența, greața și pierderea cunoștinței. La apariția acestor manifestări, oamenii sunt îndemnați să părăsească imediat încăperea și să solicite ajutor la numărul de urgență 112.

Potrivit datelor IGSU, acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat în Republica Moldova de la începutul anului 2026.