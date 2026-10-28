Tragedie la Drochia. Un bărbat de 87 de ani a murit în urma unui incendiu în propria locuință

Potrivit IGSU, incendiul a izbucnit într-o odaie a locuinței, fiind provocat de suprasolicitarea sobei. Flăcările au cuprins salteaua patului, pe care dormea bătrânul. Până la sosirea pompierilor, focul s-a stins de la sine.

În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță la utilizarea surselor de încălzire și să nu suprasolicite sobele. Totodată, materialele combustibile trebuie păstrate la o distanță sigură de sursele de căldură.

Potrivit datelor instituției, de la începutul anului, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 1.256 de incendii, dintre care 221 au izbucnit din cauza exploatării sobelor de încălzit. În urma acestor incendii, 28 de persoane și-au pierdut viața.