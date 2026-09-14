Tragedie la Ungheni // Un tânăr de 20 de ani a murit într-un accident cu motocicleta

Potrivit informațiilor preliminare, tânărul nu deținea permis de conducere. Acesta s-a urcat la ghidonul unei motociclete de model „KAYO” și se deplasa pe strada centrală din localitate, când ar fi pierdut controlul asupra vehiculului. Ulterior, motocicleta s-a lovit de partea din spate a unui automobil parcat pe partea stângă a carosabilului.

În urma impactului, motociclistul a suferit multiple traumatisme, care i-au provocat decesul pe loc.

Poliția din Ungheni documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.