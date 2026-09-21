Transferul atribuțiilor către ATE-uri: MEC pregătește mecanismul de tranziție

ATE-urile vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondator este prevăzut din 1 ianuarie 2027, iar pentru municipiile Chișinău și Bălți – din 1 ianuarie 2028.

În cadrul reorganizării, angajații actualelor direcții de educație vor putea fi transferați, redistribuiți sau încadrați în noile structuri, în funcție de atribuțiile exercitate și de structura ATE. Procesul urmează să fie realizat cu respectarea garanțiilor prevăzute de legislația muncii și de cea privind funcția publică.

Odată cu transferul către ATE, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. Noile agenții vor avea atribuții privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul, transportul școlar, incluziunea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ.

Crearea ATE-urilor face parte din reforma „Restart în educație”, prin care MEC urmărește instituirea unui sistem unitar de administrare a învățământului general.