Transformatorul stației electrice Chișinău, reparat în Spania, a fost instalat și testat

Premierul Vasile Tofan a vizitat stația electrică, unde a fost informat despre evoluția lucrărilor de modernizare, echipamentele instalate și termenele de dare în exploatare. În prezent, la stație se desfășoară lucrările finale de testare integrală a echipamentelor și sistemelor.

Linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău face legătura între Stația Vulcănești de 400 kV și Stația Chișinău de 330 kV. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, cu 61 de milioane de euro, în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic.

Defecțiunea transformatorului de curent a fost anunțată de Ministerul Energiei pe 21 august, după ce problema a fost identificată în timpul lucrărilor de instalare a echipamentului conex la Stația electrică Chișinău. Transformatorul a fost trimis în Spania, la fabrica producătoare, pentru reparații suplimentare și verificări tehnice, ceea ce a întârziat darea în exploatare a liniei electrice Vulcănești–Chișinău. Termenul inițial de finalizare a lucrărilor era iulie 2025, dar a fost amânat succesiv. După mai multe termene anunțate pe parcursul anului 2026, punerea în funcțiune este estimată pentru sfârșitul lunii octombrie.